В Йемене боевики украли банкноты, напечатанные на российском «Гознаке». Их номинал оценивается в сотни миллионов долларов

В Йемене боевики напали на правительственный конвой и захватили банкноты на сумму 64 миллиарда реалов (примерно 225 миллионов долларов).

Как рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, инцидент произошел в городе Аден. Чиновница отметила, что российский «Гознак» печатает банкноты для Йемена с 2017 года.

«Гознак» поставляет свою продукцию в более чем 20 государств. Предприятие в разные годы выигрывало тендеры на печать валют таких стран как Мадагаскар, Колумбия, Индонезия, Руанда, Лаос.