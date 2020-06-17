В Бурятии для записи на голосование по поправкам в Конституцию решили использовать телефон экстренных служб 112

В Бурятии региональное управление МЧС разослало смс-сообщения с призывом записаться на надомное голосование по поправкам в Конституцию по телефону 112, который используют экстренные службы.

Скриншот с сообщением, пишет «Тайга.инфо», в числе прочих опубликовал депутат бурятского парламента Баир Цыренов.

«Уважаемые жители республики! Вы можете проголосовать за поправки в Конституцию РФ безопасно для здоровья — на дому, заявки принимаются по тел. 112. Берегите себя и своих близких», — говорится в сообщении.

Голосование по поправкам в Конституцию России будет проходить семь дней — с 25 июня по 1 июля. Можно будет голосовать на дому, на выездных участках, а в Москве и Нижегородской области предусмотрено электронное голосование. Как ранее писала «Медуза», массовое голосование на дому может значительно поднять официальные цифры явки и поддержки поправок.