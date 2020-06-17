Павел Дуров пригрозил Facebook судом из-за рекламы с его именем

Основатель Telegram Павел Дуров не исключил судебных разбирательств с Facebook из-за мошеннической рекламы, которая использует его имя. Об этом Дуров сообщил в своем телеграм-канале.

Реклама, о которой говорит Дуров, публикуется в фейсбуке как минимум с июня 2019-го.

По его словам, несмотря на многочисленные жалобы пользователей, Facebook и Instagram продолжают «продвигать подобные объявления».

«В интересах Facebook начать ответственно относиться к собственной рекламной платформе до конца недели», — подчеркнул Дуров, добавив, что надеется на компенсации для пользователей со стороны соцсети.

Дуров также сказал, что ни лично он, ни Telegram «не предлагают людям способов заработка». В пример того, как пользователи страдают от мошеннической рекламы, Дуров привел историю, опубликованную в «Известиях» 17 июня.

Газета сообщила, что 65-летняя пенсионерка осталась должна Сбербанку 180 тысяч рублей из-за рекламы «торговой платформы для пенсионеров, которую разработали братья Дуровы». «Представители платформы» получили удаленный доступ к ноутбуку женщины и оформили в ее личном кабинете кредит.

В публикации не упоминается фейсбук, сказано лишь, что рекламу пенсионерка увидела в одной из соцсетей.