Клиенты МТС-банка заявили о краже денег с карт. Банк это отрицает

Клиенты МТС-банка сообщили в соцсетях и на форумах о краже денег со счетов, привязанных преимущественно к кредитным картам.

Клиенты банка рассказали, что деньги у них списывали с конца марта по начало июня, сообщает РБК, связавшийся с несколькими пострадавшими. Мошенники добивались блокировки номера мобильного телефона, к которому привязан счет, затем меняли в банке номер клиента на свой, получали доступ к счету и переводили деньги.

В МТС-банке сообщили, что проводят проверку по заявлениям клиентов. В банке заявили, что сообщения о краже денег не соответствуют действительности. «Любая кредитная организация, в том числе МТС-банк, в случае выявления попыток мошенническим образом завладеть средствами клиента сразу проводит тщательную проверку», — сказали в компании.

В Центробанке это не комментировали. Источник РБК сообщил, что ЦБ в курсе жалоб и разбирается в случившемся.

В конце мая клиенты МТС-банка жаловались на то, что компания без предупреждения принудительно сменила пароли для входа в мобильное приложение, из-за чего некоторые пользователи не смогли попасть в личный кабинет. В банке заявили, что смена паролей не связана с жалобами на кражу денег.