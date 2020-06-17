Биржевая цена бензина Аи-95 выросла до исторического максимума

Цена Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла исторического максимума. По итогам торгов 17 июня, сообщает «Интерфакс», Аи-95 стоил 56,7 тысячи рублей за тонну.

Предыдущий максимум цены на Аи-95 был зафиксирован во время экономического кризиса в 2018 году — в 56,3 тысячи рублей за тонну.

Биржевая цена Аи-95 непрерывно растет с середины апреля, за это время бензин подорожал более чем на 50%. Эксперты, отмечает агентство, не видят предпосылок для снижения цены в ближайшее время — предложение Аи-95 на бирже ограничено, а спрос на такой бензин продолжает расти.

Глава Независимого топливного союза Павел Баженов, в интервью РБК, предупредил, что вслед за биржевыми вверх пойдут и розничные цены на Аи-95.

С начала июня действует запрет на импорт нефтепродуктов в Россию. Правительство разработало такую меру, чтобы предотвратить поставки иностранного бензина, который за пределами РФ подешевел вслед за нефтью. Внутри страны, пишет РБК, стоимость бензина почти не изменилась из-за особенностей регулирования.