Вандалы оцарапали и облили краской грифонов на Банковском мосту в центре Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге неизвестные испачкали краской и оцарапали грифонов на Банковском мосту в центре города. Об этом сообщает «Фонтанка».

В пресс-службе Государственного музея городской скульптуры сообщили, что краску уже удалили, а царапины из-за их глубины в рамках аварийной реставрации устранить не удастся. «Будем решать этот вопрос», — отметили в музее.

Грифоны на Банковском мосту через канал Грибоедова внесены в список объектов культурного наследия федерального значения. В июне 2019 года мост был открыт после капитальной реставрации.