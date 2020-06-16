В Госдуму внесли законопроект о трех видах дистанционной работы

В Госдуму внесли поправки в Трудовой кодекс, которые регулируют дистанционную работу. Документ опубликован в базе нижней палаты парламента.

Поправки предусматривают три вида такой работы:

дистанционная (удаленная), под которой в законопроекте понимают работу «вне стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя»

временная удаленная работа

комбинированный режим, «включающий работу на стационарном рабочем месте и дистанционную».

Как сказано в пояснительной записке, законопроект оговаривает «право дистанционного работника и работника в режиме временной дистанционной работы быть „офлайн“».

В соответствующей статье законопроекта указано, что при заключении трудового договора сотрудника должны ознакомить с «порядком взаимодействия работодателя с работником в период времени отдыха работника, установленным у работодателя».

На временную дистанционную работу, как сказано в документе, сотрудников можно переводить в упрощенном порядке в том числе в случае катастрофы, эпидемии, пожара. Упрощенный порядок не предполагает дополнительных соглашений к трудовому договору или его изменения.

Авторами законопроекта указаны в том числе спикер Госдумы Вячеслав Володин, лидер фракции единороссов Сергей Неверов, председатель совета Федерации Валентина Матвиенко и сенатор Андрей Клишас.

В пояснительной записке они указывают, что эпидемия COVID-19 в России показала неготовность «трудового законодательства к массовому переводу работников на удаленный режим работы». Например, не урегулировано даже заключение дополнительных соглашений в электронной форме.

Депутаты и сенаторы в записке также ссылаются на судебную практику, из которой известны ситуации, «когда недобросовестные работодатели в конфликтной ситуации фиксировали временную „удаленку“ как прогул, а недобросовестные работники пытались убедить суд, что работали из дома с ведома работодателя, а такого не было».

Каким образом поправки решат эту проблему, из пояснительной записки неясно.