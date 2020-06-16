У жителя Ингушетии, открывшего стрельбу по полицейским в Москве, нашли экстремистскую литературу

Следователи обнаружили экстремистские материалы в московской квартире жителя Ингушетии Ратмира Галаева, напавшего 15 июня на полицейских на Ленинском проспекте в Москве. Об этом со ссылкой на источники сообщают «Интерфакс» и ТАСС.

Галаева проверяют на причастность к убийству начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии , отметил источник «Интерфакса».

15 июня Ратмир Галаев напал на двоих сотрудников ДПС. Полицейские остановили автомобиль такси для проверки документов, после чего Галаев, проходивший мимо, начал стрелять по сотрудникам из травматического оружия, сообщили в московском МВД. Полицейские получили ранения, но смогли задержать стрелка.

Собеседник «Интерфакса» рассказал, что нападавший тщательно готовился к нападению. Источник ТАСС сказал, что мужчина стрелял целенаправленно и без каких-либо видимых причин. По версии следствия, Галаев напал на полицейских из-за своих экстремистских взглядов.