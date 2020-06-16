РБК: в России по понедельникам от COVID-19 выздоравливают втрое больше, чем по воскресеньям. Это объяснили традициями выписки

Число людей, выздоровевших от коронавирусной инфекции, в России в будни резко возрастает по сравнению с выходными днями, сообщает РБК.

На графике выздоровевших за сутки видно, что максимальные значения приходятся на понедельник и вторник, в следующие дни число выздоровевших снижается и в выходные достигает минимума за неделю.

К примеру, в пятницу, 6 июня, в России зарегистрировали 8708 вылечившихся, на следующий день — 5343, в воскресенье, 8 июня, — 3957, а в понедельник, 9 июня, количество выздоровевших выросло до 11709 человек. По расчетам РБК, в последние три недели число излечившихся в понедельник было в 2,2-2,9 раза больше, чем в воскресенье.

Практикующие врачи и представители оперативных штабов разных регионов рассказали изданию, что такая «лесенка» в статистике может быть связана с традициями выписки пациентов из больниц, «техническими моментами» и особенностями документооборота.

Заболели Умерли Вылечились Активные случаи 1 Москва 207 264 3 334 123 240 80 690 2 Московская область 50 042 690 17 422 31 930 3 Санкт-Петербург 20 813 635 9 739 10 439 4 Нижегородская область 14 204 173 6 811 7 220 5 Свердловская область 9 558 50 4 235 5 273 6 Ростовская область 7 641 67 2 979 4 595 7 Красноярский край 6 655 65 2 251 4 339 8 Дагестан 6 652 319 4 754 1 579 9 Тульская область 5 436 60 3 401 1 975 10 Калужская область 5 169 39 2 526 2 604 ... ... ... ... ... ... 📝 Всего 537 210 7 091 284 539 245 580

Актуально на 08:35 16.06.2020 (по московскому времени) Полная версия таблицы со всеми регионами .Данные: Оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом Актуально на 08:35 16.06.2020 (по московскому времени)