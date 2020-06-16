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РБК: в России по понедельникам от COVID-19 выздоравливают втрое больше, чем по воскресеньям. Это объяснили традициями выписки

Источник: РБК
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Число людей, выздоровевших от коронавирусной инфекции, в России в будни резко возрастает по сравнению с выходными днями, сообщает РБК.

На графике выздоровевших за сутки видно, что максимальные значения приходятся на понедельник и вторник, в следующие дни число выздоровевших снижается и в выходные достигает минимума за неделю.

К примеру, в пятницу, 6 июня, в России зарегистрировали 8708 вылечившихся, на следующий день — 5343, в воскресенье, 8 июня, — 3957, а в понедельник, 9 июня, количество выздоровевших выросло до 11709 человек. По расчетам РБК, в последние три недели число излечившихся в понедельник было в 2,2-2,9 раза больше, чем в воскресенье.

Практикующие врачи и представители оперативных штабов разных регионов рассказали изданию, что такая «лесенка» в статистике может быть связана с традициями выписки пациентов из больниц, «техническими моментами» и особенностями документооборота.

Заболели
Умерли
Вылечились
Активные случаи

1

Москва

207 264
3 334
123 240
80 690

2

Московская область

50 042
690
17 422
31 930

3

Санкт-Петербург

20 813
635
9 739
10 439

4

Нижегородская область

14 204
173
6 811
7 220

5

Свердловская область

9 558
50
4 235
5 273

6

Ростовская область

7 641
67
2 979
4 595

7

Красноярский край

6 655
65
2 251
4 339

8

Дагестан

6 652
319
4 754
1 579

9

Тульская область

5 436
60
3 401
1 975

10

Калужская область

5 169
39
2 526
2 604
...
...
...
...
...
...
📝 Всего
537 210
7 091
284 539
245 580
Полная версия таблицы со всеми регионами.Данные: Оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом.
Актуально на 08:35 16.06.2020 (по московскому времени)

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