РБК: в России по понедельникам от COVID-19 выздоравливают втрое больше, чем по воскресеньям. Это объяснили традициями выписки
Число людей, выздоровевших от коронавирусной инфекции, в России в будни резко возрастает по сравнению с выходными днями, сообщает РБК.
На графике выздоровевших за сутки видно, что максимальные значения приходятся на понедельник и вторник, в следующие дни число выздоровевших снижается и в выходные достигает минимума за неделю.
К примеру, в пятницу, 6 июня, в России зарегистрировали 8708 вылечившихся, на следующий день — 5343, в воскресенье, 8 июня, — 3957, а в понедельник, 9 июня, количество выздоровевших выросло до 11709 человек. По расчетам РБК, в последние три недели число излечившихся в понедельник было в 2,2-2,9 раза больше, чем в воскресенье.
Практикующие врачи и представители оперативных штабов разных регионов рассказали изданию, что такая «лесенка» в статистике может быть связана с традициями выписки пациентов из больниц, «техническими моментами» и особенностями документооборота.
1
Москва
2
Московская область
3
Санкт-Петербург
4
Нижегородская область
5
Свердловская область
6
Ростовская область
7
Красноярский край
8
Дагестан
9
Тульская область
10
Калужская область
Актуально на 08:35 16.06.2020 (по московскому времени)