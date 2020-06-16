На сотрудников «Норильского никеля» завели уголовное дело за сбросы сточных вод в реку в течение двух лет

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды из-за сброса отходов Талнахской обогатительной фабрики в реку в Норильске. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дело возбуждено в отношении неустановленных сотрудников «Норильского никеля» и предприятия «Механобринжиниринг». Неочищенные сточные воды сбрасывались в реку с июня 2017 по июль 2019 года.

Ущерб окружающей среде, по данным следствия, составил более 154 миллионов рублей.

В конце мая 2020 года на принадлежащей «Норникелю» ТЭЦ произошла утечка около 20 тысяч тонн дизельного топлива, что привело к экологической катастрофе. По факту аварии расследуется несколько уголовных дел в отношении руководителей и сотрудников ТЭЦ.