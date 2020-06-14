Все закрытые в период самоизоляции вестибюли московского метро откроются 15 июня

25 вестибюлей на станциях московского метро, которые были закрыты из-за сниженного пассажиропотока в период самоизоляции, снова откроются 15 июня. Об этом сообщил Московский метрополитен.

С 5:30 для пассажиров будут открыты следующие выходы:

Тропарево — выходы 7 и 8

Спортивная — выход 2

Мякинино — выход 1 и 2

Площадь Революции — выход 11

Александровский сад — выход 8

Хорошёвская — выход 1

Фонвизинская (Люблинско-Дмитровская линия) — выходы 1 и 2

Петровский парк (Большая кольцевая линия) — выходы 4 и 5

Шелепиха (Большая кольцевая линия) — выход 4

Черкизовская (Сокольническая линия) — выходы 2 и 3

Косино (Некрасовская линия) — выход 5 (закрыт проход к станции Косино, открыт — к Лермонтовскому проспекту)

Спартак (Таганско-Краснопресненская линия) — выходы 3 и 4

Пионерская (Филёвская линия) — выход 1

Румянцево (Сокольническая линия) — выход 2

Озерная (Солнцевская линия) — выход 1

ЦСКА (Большая кольцевая линия) — выход 2

Боровское шоссе (Солнцевская линия) — выход 1

Кунцевская (Филёвская линия) — выход 1

Говорово (Солнцевская линия) — выходы 1 и 2

Алма-Атинская (Замоскворецкая линия) — выход 2

Мичуринский проспект (Солнцевская линия) — выход 1

Савёловская (Большая кольцевая линия) — выходы 6 и 7

Рассказовка (Солнцевская линия) — выходы 4 и 5

Филёвский парк (Филёвская линия) — выход 1

Багратионовская (Филёвская линия) — выход 1

Всего в период самоизоляции временно закрылись 78 вестибюлей станций московского метро. Некоторые из них возобновили работу 12 мая и 1 июня.

С 9 июня в Москве отменили режим самоизоляции, пропуска и график прогулок, введенные из-за пандемии коронавируса.