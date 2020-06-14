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Все закрытые в период самоизоляции вестибюли московского метро откроются 15 июня

Источник: Московский метрополитен
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25 вестибюлей на станциях московского метро, которые были закрыты из-за сниженного пассажиропотока в период самоизоляции, снова откроются 15 июня. Об этом сообщил Московский метрополитен.

С 5:30 для пассажиров будут открыты следующие выходы: 

  • Тропарево — выходы 7 и 8
  • Спортивная — выход 2
  • Мякинино — выход 1 и 2
  • Площадь Революции — выход 11
  • Александровский сад — выход 8
  • Хорошёвская — выход 1
  • Фонвизинская (Люблинско-Дмитровская линия) — выходы 1 и 2
  • Петровский парк (Большая кольцевая линия) — выходы 4 и 5
  • Шелепиха (Большая кольцевая линия) — выход 4
  • Черкизовская (Сокольническая линия) — выходы 2 и 3
  • Косино (Некрасовская линия) — выход 5 (закрыт проход к станции Косино, открыт — к Лермонтовскому проспекту)
  • Спартак (Таганско-Краснопресненская линия) — выходы 3 и 4
  • Пионерская (Филёвская линия) — выход 1
  • Румянцево (Сокольническая линия) — выход 2
  • Озерная (Солнцевская линия) — выход 1
  • ЦСКА (Большая кольцевая линия) — выход 2
  • Боровское шоссе (Солнцевская линия) — выход 1
  • Кунцевская (Филёвская линия) — выход 1
  • Говорово (Солнцевская линия) — выходы 1 и 2
  • Алма-Атинская (Замоскворецкая линия) — выход 2
  • Мичуринский проспект (Солнцевская линия) — выход 1
  • Савёловская (Большая кольцевая линия) — выходы 6 и 7
  • Рассказовка (Солнцевская линия) — выходы 4 и 5
  • Филёвский парк (Филёвская линия) — выход 1
  • Багратионовская (Филёвская линия) — выход 1

 Во время поездок в метро необходимо быть маске и перчатках — это особенно актуально сейчас, когда количество пассажиров в метрополитене увеличивается с каждым днем.

Московский метрополитен

Всего в период самоизоляции временно закрылись 78 вестибюлей станций московского метро. Некоторые из них возобновили работу 12 мая и 1 июня.

С 9 июня в Москве отменили режим самоизоляции, пропуска и график прогулок, введенные из-за пандемии коронавируса.

Отмена самоизоляции в Москве