Все закрытые в период самоизоляции вестибюли московского метро откроются 15 июня
Источник: Московский метрополитен
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25 вестибюлей на станциях московского метро, которые были закрыты из-за сниженного пассажиропотока в период самоизоляции, снова откроются 15 июня. Об этом сообщил Московский метрополитен.
С 5:30 для пассажиров будут открыты следующие выходы:
- Тропарево — выходы 7 и 8
- Спортивная — выход 2
- Мякинино — выход 1 и 2
- Площадь Революции — выход 11
- Александровский сад — выход 8
- Хорошёвская — выход 1
- Фонвизинская (Люблинско-Дмитровская линия) — выходы 1 и 2
- Петровский парк (Большая кольцевая линия) — выходы 4 и 5
- Шелепиха (Большая кольцевая линия) — выход 4
- Черкизовская (Сокольническая линия) — выходы 2 и 3
- Косино (Некрасовская линия) — выход 5 (закрыт проход к станции Косино, открыт — к Лермонтовскому проспекту)
- Спартак (Таганско-Краснопресненская линия) — выходы 3 и 4
- Пионерская (Филёвская линия) — выход 1
- Румянцево (Сокольническая линия) — выход 2
- Озерная (Солнцевская линия) — выход 1
- ЦСКА (Большая кольцевая линия) — выход 2
- Боровское шоссе (Солнцевская линия) — выход 1
- Кунцевская (Филёвская линия) — выход 1
- Говорово (Солнцевская линия) — выходы 1 и 2
- Алма-Атинская (Замоскворецкая линия) — выход 2
- Мичуринский проспект (Солнцевская линия) — выход 1
- Савёловская (Большая кольцевая линия) — выходы 6 и 7
- Рассказовка (Солнцевская линия) — выходы 4 и 5
- Филёвский парк (Филёвская линия) — выход 1
- Багратионовская (Филёвская линия) — выход 1
Во время поездок в метро необходимо быть маске и перчатках — это особенно актуально сейчас, когда количество пассажиров в метрополитене увеличивается с каждым днем.
Всего в период самоизоляции временно закрылись 78 вестибюлей станций московского метро. Некоторые из них возобновили работу 12 мая и 1 июня.
С 9 июня в Москве отменили режим самоизоляции, пропуска и график прогулок, введенные из-за пандемии коронавируса.