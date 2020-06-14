В Петербурге напали на сотрудницу центра «Антон тут рядом». Она якобы поцарапала соседскую дверь инвалидным креслом

Житель Петербурга ударил по лицу одну из сотрудниц центра помощи людям с аутизмом «Антон тут рядом». Об этом в фейсбуке сообщила основательница центра Любовь Аркус.

Инцидент произошел в доме на проспекте Энгельса, где центр «Антон тут рядом» арендует квартиру для своих подопечных. Одной из жительниц дома показалось, что сотрудница фонда Наталья Алексеева поцарапала ей дверь инвалидным креслом, когда возвращалась с прогулки со своей подопечной Мадиной, которая не может ходить из-за ДЦП.

Соседка, по словам Аркус, «стала кричать на весь дом». На крик вышел сосед, который стал оскорблять Алексееву. «Наташа стала писать сообщение другим сотрудникам, потому что испугалась за Мадину, Мадина плакала. Тогда сосед со всего маху ударил Наташу в переносицу, разбил очки. Когда Наташа в шоковом состоянии попыталась дать ему сдачи, он очень обрадовался, пообещал, что теперь уж точно засудит всю нашу компанию», — написала Аркус.

В разговоре с РБК Аркус заявила, что сотрудники фонда вызвали полицию, но не дождались ее и отправились в травмпункт. Там Алексеевой диагностировали ушиб переносицы. В отделении полиции у девушки приняли заявление. Также с заявлением туда обратился мужчина, который ее ударил. «В полиции посмеялись и сказали, что это будет рассматриваться 30 дней и, скорее всего, будет рассматриваться как бытовой конфликт», — добавила Аркус.

Позднее она сообщила, что после того, как про инцидент написали СМИ, Алексеевой позвонил начальник отделения полиции, куда она подала заявление. «Сказал, что сотрудники его отделения допустили нарушения в своей работе и он будет с ними разбираться. Сказал, что соседа будут привлекать к ответственности и он приглашает Наташу завтра для дачи показаний», — сообщила Аркус.