Россияне смогут получать социальные выплаты и пособия без справок

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое позволит россиянам получать социальные выплаты и пособия без предоставления справок.

Распоряжение расширяет перечень информации, имеющейся в ФНС, Пенсионном фонде, Росреестре и Фонде социального страхования, к которой получат доступ власти регионов. Теперь необходимые документы органы, отвечающие за назначение выплат, будут получать напрямую от других ведомств, а не требовать у граждан.

В пресс-службе правительства отдельно подчеркнули, что справки в том числе не нужно будет предоставлять для получения пособий семьям с детьми от трех до семи лет.

Задачу упростить получение социальной помощи перед правительством ставил президент Владимир Путин. Это произошло на фоне пандемии коронавируса, когда государство решило оказать поддержку гражданам, финансово пострадавшим от режима самоизоляции.