Следственный комитет по Дагестану возбудил уголовное дело в отношении двоих полицейских из Хасавюрта, подозреваемых в избиении местной жительницы Юлдуз Курашовой. Об этом сообщают «Комитет против пыток» и «Кавказский узел».

Дело возбуждено по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия. В преступлении подозревают оперативников угрозыска ОМВД Хасавюрта Шамиля Алиева и Рамазана Сайпулаева. Они задержаны.

Курашова утверждает, что в марте полицейские задержали ее, избили в отделе полиции и потребовали 500 тысяч рублей, пригрозив убить ее или подбросить наркотики, чтобы сфабриковать уголовное дело. Курашова говорит, что согласилась отдать деньги, но в отношении нее все равно возбудили дело о сбыте наркотиков. Она свою вину в этом преступлении отрицает.

Юлдуз Курашова пожаловалась на полицейских в ФСБ, прокуратуру и управление собственной безопасности МВД. По ее жалобе 5 июня возбудили дело. После этого, как рассказала Курашова «Кавказскому узлу», ей стали угрожать, требуя забрать заявление против полицейских.