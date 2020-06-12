Суд в Коми отменил штраф изданию «7×7» из-за публикаций на языке коми

Сыктывкарский городской суд отменил штраф в размере 20 тысяч рублей, назначенный изданию из-за публикаций блогера Николая Удоратина на языке народа коми. Об этом сообщает «7×7», ссылаясь на юриста Андрея Никулина, представлявшего интересы издания.

Суд отменил штраф из-за малозначительности административного правонарушения, рассказал юрист. Суд прекратил производство по делу, изданию объявили устное замечание.

Издание оштрафовали в декабре 2019 года по иску Роскомнадзора, посчитавшего, что публикации на языке коми нарушают порядок распространения СМИ. В «7×7» называли штраф следствием «системной работы Роскомнадзора» против издания.

В 2018 году изданию «7×7» назначили штраф в размере 800 тысяч рублей по обвинению в пропаганде наркотиков. Поводом для административного разбирательства стало интервью с Михаилом Световым, который в тот момент состоял в Либертарианской партии. Интервью выложил один из блогеров «7×7», оно не было редакционным материалом.