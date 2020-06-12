Фестиваль «Нашествие» перенесли на год из-за пандемии

Крупнейший фестиваль русскоязычной рок-музыки «Нашествие», который должен был пройти 24-26 июля, перенесли на один год, сообщается на сайте фестиваля.

«Мы до последнего момента хотели, чтобы „главным приключением года“ для наших зрителей стало „Нашествие“, но в этом году такой слоган достается коронавирусу», — рассказали организаторы.

Роспотребнадзор ранее назвал проведение фестиваля нецелесообразным из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

По состоянию на 12 июня в Тверской области, где намечалось «Нашествие», выявлено 2488 случаев заражения COVID-19, из них 1611 человек выздоровел, еще 50 человек умерли.