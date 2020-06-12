Член псковского избиркома предложила застраховать участников избирательных комиссий на время голосования по поправкам в Конституцию

Член избирательной комиссии Псковской области от «Яблока», юрист Елена Маятникова предложила, чтобы членов избирательных комиссий в регионе страховали на время время голосования по поправкам в Конституцию.

«Раньше никогда такие мероприятия не проводились, но надо признать, что мы и не проводили голосование в условиях пандемии», — объяснила Маятникова. Ее слова приводит сайт лидера псковского «Яблока» Льва Шлосберга.

Елена Маятникова подготовила проект соответствующего постановления. Она предлагает, чтобы выплаты членам участковых избирательных комиссий составили от 300 тысяч рублей до двух миллионов рублей в зависимости от тяжести последствий.

Голосование по поправкам в Конституцию России продлится семь дней — с 25 июня по 1 июля. В случае одобрения поправок президент России Владимир Путин получит возможность баллотироваться на пятый и шестой президентский сроки.