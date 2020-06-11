Суд со второй попытки принял иск RT к Навальному, Соболь и учредителю Znak.com

Арбитражный суд города Москвы со второй попытки принял иск к Алексею Навальному, Любови Соболь и учредителю Znak.com Аксане Пановой, поданный от имени автономной некоммерческой организации «ТВ-Новости», управляющей телеканалом Russia Today, сообщает Znak.com.

Первое заседание назначено на 15 сентября, следует из электронной картотеки суда.

Иск RT о защите деловой репутации был подан в Арбитражный суд Москвы в начале июня. С первой попытки, сообщал Алексей Навальный, суд иск не принял из-за нарушений. В исковом заявлении тогда отсутствовали необходимые данные об ответчиках. Истцу для устранения нарушений был отведен срок до 6 июля.

Как поясняет Znak.com, первоначально в иске в качестве соответчика была указана редакция издания, не являющаяся юридическим лицом. В исправленном иске соответчиком стала учредитель Znak.com Аксана Панова.

Поводом для обращения в суд, заявили представители RT, стало расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о накрутке телеканалом просмотров и покупке комментариев на ютьюбе.

Расследование ФБК. из-за которого RT обратился в суд RT назвал себя самым популярным новостным телеканалом на ютьюбе. ФБК обвинил его в накрутке просмотров и покупке комментариев