Сбербанк: россияне достигают финансовой независимости в 26 лет. Но и после этого родители помогают им деньгами

Среднестатистический россиянин достигает финансовой независимости к 26 годам. Такие данные были получены в , проведенном компанией «Сбербанк страхование жизни».

Этот показатель незначительно колеблется от региона к региону. Так, чуть раньше финансовую самостоятельность обретают жители Дальнего Востока (Хабаровск — 24,9 года, Владивосток — 25 лет), чуть позже — жители юга России (Краснодар — 27,2 года, Астрахань — 26,8 года, Ростов-на-Дону — 27,5 года). В Москве и Санкт-Петербурге — средние показатели (26,3 и 26 лет соответственно).

При этом опрос показал, что более половины (54%) родителей продолжают помогать детям деньгами даже после того, как они становятся финансово самостоятельными.