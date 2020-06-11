Курс евро на Московской бирже поднялся выше 79 рублей

Курс евро на торгах на Московской бирже поднялся выше отметки 79 рублей. С начала биржевой сессии единая европейская валюта подорожала более чем на 1 рубль. Предыдущий раз выше 79 рублей курс евро поднимался 20 мая.

Биржевой курс доллара также вырос почти на 1 рубль. Американская валюта торгуется в районе отметки 69,5 рубля.

Российский рубль дешевеет на фоне снижения мировых цен на нефть. На бирже The ICE в Лондоне нефть Brent 11 июня подешевела на 6,7% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии — до 38,93 доллара за баррель, а американская WTI — на 8%, до 36,42 доллара за баррель.