Глава Минздрава назвал «спокойной» ситуацию с эпидемией COVID-19 в 21 регионе РФ

Ситуацию с распространением коронавирусной инфекции можно назвать «спокойной» в 21 регионе РФ, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Его слова приводит «Интерфакс».

«Каждый регион находится в разной стадии эпидемиологического процесса. по нашим оценкам, 21 регион достаточно спокоен пока. Но в остальных все-таки эпидемиологический процесс течет», — сказал чиновник в программе «Вести» на канале «Россия 1».

Мурашко добавил, что необходимо и дальше соблюдать ограничения, установленные из-за эпидемии COVID-19.

К утру 11 июня в России зафиксировали 502,4 тысячи случаев заболевания COVID-19, выздоровели с начала эпидемии 261,1 тысячи человек, умерли 6532 человека. К этой же дате в России провели 13,8 миллиона тестов на коронавирус.