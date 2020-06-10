Российский бизнес попросил льготы из-за тестирования сотрудников на коронавирус

Ассоциация обратилась в Федеральную налоговую службу из-за тестирования работников на COVID-19. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на письмо президента ассоциации Алексея Поповичева, направленное главе ФНС Даниилу Егорову.

По словам Поповичева, только в Москве с 12 по 31 мая работодатели должны были проверить на коронавирус не менее 10% сотрудников, а с 1 июня тестирование нужно проводить каждые 15 дней.

Ассоциация поинтересовалась, могут ли производители вычитать расходы на тестирование из суммы доходов перед уплатой налогов. Если это невозможно, ассоциация предлагает внести такие изменения в Налоговый кодекс.

Поправки к Налоговому кодексу от 22 апреля позволяют вычитать расходы на покупку медицинских изделий, средств защиты и дезинфекцию помещений.

Российский союз промышленников и предпринимателей, объединяющий тысячи крупнейших российских компаний, попросил Роспотребнадзор ограничить стоимость тестирования на COVID-19 в лабораториях, аккредитованных службой, пишет «Коммерсант». Так, в Петербурге, по информации РСПП, стоимость тестов с конца апреля по конец мая выросла в 1,5 раза.

Расходы крупных компаний на тестирование на COVID-19, по оценке издания, могут достигать пяти миллионов рублей в месяц.