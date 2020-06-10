Отставной полковник австрийской армии получил три года лишения свободы за шпионаж в пользу России. После приговора его освободили

Суд в Зальцбурге приговорил 71-летнего отставного полковника армии Австрии к трем годам лишения свободы по делу о шпионаже в пользу России. Об этом сообщило австрийское издание Kronen Zeitung.

Осужденный частично признал вину в ходе судебного процесса и заявил, что не будет подавать апелляцию на приговор. Но обжаловать его может прокуратура, просившая для фигуранта дела 10 лет лишения свободы.

Осужденного освободили из предварительного заключения после приговора. Суд счел, что он больше не представляет опасности, и принял во внимание, что он уже отбыл в СИЗО половину назначенного ему трехлетнего срока.

Официальный представитель суда Петер Эггер пояснил РИА Новости, что осужденный останется на свободе, если прокуратура не обжалует приговор.

Полковник австрийской армии в отставке Мартин М. был задержан в ноябре 2018 года. Его обвинили в шпионаже, раскрытии государственных секретов и военных тайн. Сообщалось, что сведения о его деятельности Австрии передала Великобритания.

По данным прокуратуры, полковник по меньшей мере 25 лет, до своей отставки, работал на военную разведку России. Власти Австрии назвали его куратором предполагаемого сотрудника ГРУ Игоря Зайцева. В июле 2019 года Зайцева объявили в международный розыск.