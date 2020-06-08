В Москве сносят конструктивистский рабочий поселок Русаковка

В Москве начали сносить конструктивистский рабочий поселок на Русаковской улице. Фотографии сноса одного из домов квартала 4 июня опубликовало агентство «Москва».

Как пишет журнал «Москвич Mag» со ссылкой на представителей общественного движения «Русаковка», к сносу готовят еще три дома. Всего в поселке более десятка зданий.

Русаковка — один из первых конструктивистских кварталов 1920-х годов в Москве. По его образцу были построены еще девять рабочих поселков, часть из которых признана памятниками архитектуры.

Русаковку пытались снести в 2005 и 2012 годах. Власти Москвы снова вернулись к этому вопросу в 2017 году в рамках программы реновации. Против сноса выступали архитекторы и некоторые жители квартала.