«Коммерсант» узнал о планах правительства привязать зарплаты топ-менеджеров госкомпаний к заработку премьер-министра

Правительство России рассматривает возможность ограничить зарплаты руководства госкомпаний и госкорпораций, сообщили источники «Коммерсанта».

Потолок вознаграждения топ-менеджеров могут установить на уровне трех минимальных заработков премьер-министра — то есть, не более 30 миллионов рублей в год на человека. Исключения возможны только по решению президента.

По словам источников «Коммерсанта», в целом правительство намерено унифицировать уровень зарплат топ-менеджеров госкомпаний, привязав его к показателям эффективности (KPI). Например, для глав коммерческих госкомпаний и компаний, где РФ не является единственным акционером, в списке KPI будет динамика выручки, чистой прибыли и рыночной стоимости компании.

В госкомпаниях, которые может затронуть новая инициатива, слышали о ней, но не получали никаких документов, сказали собеседники «Коммерсанта». Один из них отметил, что «госкомпании и госкорпорации являются коммерческими структурами, где для достижения высоких показателей неправильным будет регулировать заработную плату».

Правительство России контролирует или владеет крупными долями более чем в 40 компаниях. В основном они указывают в отчетности общий размер выплат руководителям, но по этим данным можно предположить, что вознаграждения превышают 30 миллионов рублей в год, пишет «Коммерсант». Например, «Роснефть» в 2019 году потратила на выплаты правлению 3,57 миллиарда рублей, «Газпром» — 1,5 миллиарда рублей.

Сейчас регулируются вознаграждения глав Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и Фонда обязательного медицинского страхования — их зарплата не может превышать десять среднемесячных зарплат работников этих организаций. Попытки ограничить зарплаты топ-менеджеров госкомпаний предпринимались и раньше, но не находили поддержки.

В марте 2020 года президент России Владимир Путин заявил, что его «коробят» высокие зарплаты топ-менеджеров госкомпаний. По словам Путина, в самих компаниях объясняли, что нанимают на работу высокооплачиваемых иностранных специалистов и соблюдают разницу между уровнем доходов начальников и подчиненных. Путин отметил, что нигде в мире руководители не получают меньше подчиненных.