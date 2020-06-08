Издатель журналов «Тайны звезд» и «Тещин язык» ушел из России

Немецкий издательский дом Bauer Media Group, выпускающий журналы «Тайны звезд», «Оракул» и «Тещин язык», ушел из России. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на гендиректора Bauer Media Group в России Алексея Иванова.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», 3 июня 99,9% российской Bauer Media Group перешли в собственность компании ООО «Эйм-медиа» и ее структур. Эта компания принадлежит Алексею Иванову (у него 60%) и исполнительному директору российского ООО «Бауэр Медиа Групп» Музе Монамс.

Алексей Иванов не раскрыл сумму сделки, но отметил, что для покупки использовали «некредитные деньги». В немецкой Bauer Media Group не ответили на вопросы журналистов.

В будущем издательский дом сменит название. До 2021 года он сможет использовать имя Bauer Media Group.

В 2015 году немецкий медиахолдинг сократил свою долю в российском ИД до 20% после того, как в России вступил в силу закон об ограничении иностранного капитала в СМИ. Остальные 80% разделили между российского издательского дома.

Bauer Media Group — крупнейший по аудитории издательский дом в России. По данным компании, в ИД входят 86 изданий, продающих около 90 миллионов экземпляров в год. Совокупная аудитория 16 основных изданий за первый квартал 2020 года составила 9,2 миллиона человек, сообщил Алексей Иванов со ссылкой на данные Mediascope. Выручка группы компаний по итогам 2019 года составила около одного миллиарда рублей, прибыль не раскрывается.

Bauer Media Group, в частности, выпускает журналы «Тайны звезд», «Звезды и советы», «Женские истории», «Оракул», «Тещин язык», «Зятек», а также газету «777».