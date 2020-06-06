Северный флот России станет отдельным военным округом 

Владимир Путин подписал указ о военно-административном делении РФ, который с 1 января 2021 года наделяет Северный флот статусом военного округа — наравне с Западным, Восточным, Южным и Центральным округами.

Согласно указу, размещенному на портале правовой информации, Северный флот будет находиться в административных границах республики Коми, Архангельской, Мурманской областей и Ненецкого автономного округа. Ранее это были территории Западного военного округа.

Северный флот, в состав которого входят атомные ракетные и торпедные подводные лодки, авиация, ракетные и противолодочные корабли, базируется в Североморске Мурманской области. Флагман флота — крейсер «Петр Великий». Командует флотом вице-адмирал Александр Моисеев.