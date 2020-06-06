Минюст: ограничения прав граждан из-за коронавируса соответствуют Конституции

Ограничительные меры, принятые в России для борьбы с коронавирусом, «безусловно отвечают конституционным целям охраны жизни и здоровья граждан и соразмерны угрозе распространения эпидемии». Об этом сообщило министерство юстиции РФ по итогам анализа «антикоронавирусных» нормативных актов, утвержденных региональными властями, в том числе мэром Москвы.

Проверку на соответствие принятых мер, особенно в части соблюдения прав и интересов граждан, поручил провести премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В Минюсте отметили, что принятые меры носят «исключительно временный характер» и регулярно пересматриваются. «Постепенные ослабления ограничений в связи с улучшением эпидемиологической обстановки подтверждают, что целью данных мер была именно защита здоровья людей, а не произвольное вмешательство в их личную жизнь», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Также в Минюсте заявили, что ограничительные меры соответствуют мировому опыту, сославшись на практику органов Совета Европы и Конвенцию о защите прав человека и основных свобод.

В марте в России был объявлен режим повышенной готовности из-за пандемии COVID-19. Федеральный центр предоставил региональным властям дополнительные полномочия для принятия мер, исходя из санитарной ситуации, и введения ограничений (например, режим самоизоляции или пропускная система). В мае ограничения постепенно стали снимать.