В доме на юге Москвы произошел взрыв. Погиб один человек

В девятиэтажном жилом доме на Дорожной улице в Москве произошел взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Городское управление МЧС сообщило, что в доме произошел пожар, не упоминая взрыв.

В результате случившегося погиб один человек, еще одного удалось спасти, отметили в МЧС. «Интерфакс» сообщил со ссылкой на источник, что за медицинской помощью обратились два жильца дома, судьба еще одного человека неизвестна, его ищут.

Издание Baza утверждает, что, по предварительной информации, в доме произошло несколько взрывов. Очевидцы рассказали изданию, что рядом с местом происшествия пахнет порохом. При этом, как сообщает телеканал «360», в доме мог взорваться газ. Взрывом выбило окна на четвертом и пятом этажах здания, отметил источник ТАСС.