Минтранс разработал законопроект об онлайн-тахографах. Водителей будут штрафовать без участия инспекторов

Минтранс разработал законопроект об онлайн-тахографии, осенью его внесут в правительство. Об этом пишет «Коммерсант».

По данным газеты, в России уже началось тестирование устройств, которые будут выносить штрафы водителям за нарушение режима труда и отдыха или скоростного режима без участия инспекторов.

Система начнет вводиться через пилотный проект при комплектации новых автобусов и троллейбусов в 20 крупных городах. Новый закон, как предполагается, вступит в силу в Москве и Московской области через год после принятия, в остальных регионах — через два года.