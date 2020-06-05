Кайли Дженнер возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей Forbes. В первой десятке списка оказались пятеро спортсменов

Журнал Forbes опубликовал очередной рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей — в 2020 году его возглавила Кайли Дженнер.

За прошедший год доходы Дженнер составили 590 миллионов долларов. Из них 540 миллионов она заработала за счет продажи 51% своей компании Kylie Cosmetics.

Второе место занял музыкант Канье Уэст, заработавший 170 миллионов долларов, большая часть из которых пришлась на доходы от бренда кроссовок Yeezy.

В десятку также попали теннисист Роджер Федерер (106 миллионов долларов), футболисты Криштиану Роналду (105 миллионов), Лионель Месси (104 миллиона) и Неймар (96 миллионов), баскетболист Леброн Джеймс (88 миллионов), а также актеры Тайлер Перри (97 миллионов) и Дуэйн Джонсон (87 миллионов) и телеведущий Говард Стерн (90 миллионов).

В 2019 году Forbes назвал 21-летнюю Кайли Дженнер самым молодым миллиардером в истории. В мае 2020 года журнал сделал переоценку состояния Дженнер с миллиарда до 900 миллионов, подчеркнув, что семья Дженнер лгала о масштабе бизнеса и его успешности «каждый год, начиная с 2016-го».

В 2019 году список Forbes возглавляла певица Тэйлор Свифт. Кайли Дженнер и Канье Уэст занимали второе и третье места соответственно.