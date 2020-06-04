Власти вернули семье в Оренбургской области четырех изъятых детей. Органы опеки забирали их без решения суда

Жителям Домбаровского района Оренбургской области вернули четверых детей, изъятых у них несколько дней назад. Такое решение, сообщает «Интерфакс», приняла областная комиссия по делам несовершеннолетних.

Комиссия также признала ненадлежащей работу органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений Домбаровского района.

История с изъятием детей привлекла внимание СМИ из-за видеозаписи — на ней полицейский отбирал у матери плачущего ребенка, после чего на женщину надевали наручники.

Детей изъяли из семьи без решения суда, на основании постановления главы района.

Против сотрудников органов опеки по требованию прокуратуры возбудили дело о халатности.

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