Власти вернули семье в Оренбургской области четырех изъятых детей. Органы опеки забирали их без решения суда
Источник: Интерфакс
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Жителям Домбаровского района Оренбургской области вернули четверых детей, изъятых у них несколько дней назад. Такое решение, сообщает «Интерфакс», приняла областная комиссия по делам несовершеннолетних.
Комиссия также признала ненадлежащей работу органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений Домбаровского района.
История с изъятием детей привлекла внимание СМИ из-за видеозаписи — на ней полицейский отбирал у матери плачущего ребенка, после чего на женщину надевали наручники.
Детей изъяли из семьи без решения суда, на основании постановления главы района.
Против сотрудников органов опеки по требованию прокуратуры возбудили дело о халатности.