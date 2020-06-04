«Свидетелю Иеговы» из Ялты изменили приговор со штрафа на шесть лет колонии

Верховный суд Крыма приговорил к шести годам колонии члена «Свидетелей Иеговы» из Ялты Артема Герасимова, сообщает «Крымская правозащитная группа».

Суд удовлетворил апелляцию прокуратуры на решение Ялтинского городского суда, который в марте 2020-го оштрафовал Герасимова на 400 тысяч рублей.

Его признали виновным по делу об организации деятельности экстремистской организации (часть 1 статьи 282.2 УК РФ).

Прокуратура просила для Герасимова шесть с половиной лет колонии, уточняет «Медиазона». О деле против Герасимова в 2019 году сообщила ФСБ, напоминает издание. По версии спецслужбы, Герасимов проводил собрания и пропагандировал идеи «религиозной секты, а также вовлекал в ее ряды новых адептов».

Верховный суд РФ в 2017 году признал «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России. Президент РФ Владимир Путин называл преследование верующих «чушью», однако верующие по-прежнему получают в том числе реальные сроки.