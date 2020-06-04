Новым премьер-министром Белоруссии стал Роман Головченко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил премьер-министром страны Романа Головченко, сообщает БЕЛТА.

С августа 2018 года Головченко возглавлял Государственный военно-промышленный комитет Белоруссии. В 2013-2018 годах работал чрезвычайным и полномочным послом в ОАЭ.

Бывший премьер-министр страны Сергей Румас в новый состав правительства не вошел. «Больших претензий нет, но человек хочет заниматься бизнесом. Я приветствую», — говорил Лукашенко.

Александр Лукашенко отправил правительство Белоруссии в отставку перед президентскими выборами, намеченными на 9 августа. Лукашенко намерен баллотироваться на пост президента в шестой раз.