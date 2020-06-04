Группа американских сенаторов намерена внести на рассмотрение Конгресса законопроект, расширяющий санкции США против газопровода . Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа.

Сенаторы предлагают распространить санкции на всю деятельность, касающуюся прокладки труб и страхования. В частности, предлагается ввести ограничения в отношении компаний, страхующих суда-трубоукладчики, и предприятий, которые оказывают услуги или предоставляют помещения для работ по модернизации судов, задействованных в строительстве газопровода.

Один из авторов законопроекта, сенатор-республиканец Тед Круз считает, что проект газопровода представляет «критическую угрозу национальной безопасности США и не должен быть завершен». Сенатор-демократ Джинн Шейхин утверждает, что газопровод угрожает Украине и энергетической независимости Европы.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил в декабре 2019 года, что санкции США в отношении «Северного потока — 2» не помешают ввести газопровод в эксплуатацию.