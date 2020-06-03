В Оренбургской области возбудили дело о халатности против сотрудников органов опеки, которые без суда забрали из семьи четверых детей

СК возбудил уголовное дело против сотрудников органов опеки, которые силой изъяли из семьи детей в Домбаровском районе Оренбургской области. Об этом сообщает RT со ссылкой на правоохранительные органы.

Дело расследуется по статье о халатности. На его возбуждении настояла прокуратура Оренбургской области, пишет местное издание 1743.ru со ссылкой на представителя ведомства.

Кроме того, СК проверяет, не превысили ли полномочия полицейские, которые надели наручники на мать детей, отмечает RT.

27 мая сотрудники органов опеки, которых сопровождали полицейские, изъяли из семьи в Домбаровском районе четверых детей. Мать сопротивлялась изъятию, на нее надели наручники (позднее ее оштрафовали на 500 рублей за неповиновение полиции). Происходящее записывалось на видеорегистратор, через несколько дней видео попало в интернет.

Детей изъяли без решения суда, по постановлению главы Домбаровского района, которое было вынесено «в связи с риском обрушения потолочного перекрытия» в доме. Родители заявили, что жаловались на аварийное состояние дома и просили денег на восстановление, но не получили их.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян осудила изъятие детей. По ее словам, семья является благополучной, а органы опеки «наказывают людей за бедность». Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова назвала принятые органами опеки меры «как минимум избыточными».

В правительстве области, однако, назвали семью неблагополучной. Там заявили, что детей не показывают медикам и не делают им прививки, а мать трижды привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Однако 2 июня губернатор Оренбургской области Денис Паслер высказался за сохранение семьи.

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