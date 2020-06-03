ФСБ провела обыск в Российской венчурной компании

Служба экономической безопасности ФСБ и полиция провели обыск в офисе государственной Российской венчурной компании (РВК) и дома у ее гендиректора Александра Повалко. Об этом пишет «Коммерсант».

По данным источников газеты, обыски связаны с делом о злоупотреблении полномочиями, которое ведет следственный департамент МВД. По его версии, деньги госкомпании шли в том числе на личные проекты руководства РВК.

Речь идет о 600 тысячах долларов, но, как сказал источник «Коммерсанта», сумма может вырасти до трех миллионов долларов.

В РВК «Ведомостям» сказали, что силовики изучают «исторический» портфель компании — сделки 2012-2016 годов. РВК оказывает содействие следствию и работает в штатном режиме.

Источник «Ведомостей» связал обыск с уголовным делом об инвестициях в компанию Alion в 2012 году, их проводило прежнее руководство РВК. В 2017-м по делу задерживали бывшего инвестиционного директора РВК Яна Рязанцева и партнера Bright Capital Михаила Чучкевича. Их обвиняли в хищении у РВК 1,3 миллиарда рублей. В 2019-м бизнесменов отпустили после вмешательства уполномоченного по правам предпринимателей Бориса Титова.

РВК — государственный венчурный фонд фондов (то есть он инвестирует в другие фонды), созданный по распоряжению правительства РФ в 2006 году.