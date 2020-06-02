В России разрешили выдавать автомобильные номера с трехзначными кодами

МВД утвердило новый стандарт автомобильных регистрационных номеров с трехзначными кодами регионов, пишет «Коммерсант». Соответствующий приказ уже подписан и в ближайшие дни вступит в силу.

Органы ГИБДД смогут присваивать автовладельцам номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. Это значительно расширит емкость доступных серий, отмечает издание.

До настоящего времени коды большинства регионов были двузначными, исключением были Москва, Санкт-Петербург, Московская область и некоторые другие субъекты РФ, в которых зарегистрировано много автомобилей. При этом даже трехзначные номера могли начинаться лишь с цифр 1 и 7. О планах введения трехзначных кодов регионов впервые сообщалось в феврале 2020 года.