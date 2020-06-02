В Мосгорсуде объявили повторный конкурс на должность председателя. В предыдущем никто не захотел участвовать
Высшая квалификационная коллегия судей объявила повторный конкурс на должность председателя Мосгорсуда. Об этом сообщают «Ведомости».
Полномочия действующей главы Мосгорсуда Ольги Егоровой истекают в октябре. Первоначально конкурс был объявлен в середине апреля, однако в итоге он не состоялся из-за отсутствия кандидатов. Сама Егорова не стала участвовать в конкурсе и не комментировала причины отказа. Источник «Ведомостей» в судейском сообществе не исключил, что в повторном конкурсе Егорова все-таки примет участие.
Эксперты отмечали, что в последнее время появились признаки ослабления позиций Егоровой: столичные судьи не вошли в состав Второго кассационного суда, который проверяет решения московских судей. А сам Кассационный суд вынес несколько определений в адрес Егоровой.
Ольга Егорова возглавляет Мосгорсуд с 1999 года, она переизбиралась на эту должность три раза. В 2014 году она была единственным кандидатом в конкурсе.