В Мосгорсуде объявили повторный конкурс на должность председателя. В предыдущем никто не захотел участвовать

Высшая квалификационная коллегия судей объявила повторный конкурс на должность председателя Мосгорсуда. Об этом сообщают «Ведомости».

Полномочия действующей главы Мосгорсуда Ольги Егоровой истекают в октябре. Первоначально конкурс был объявлен в середине апреля, однако в итоге он не состоялся из-за отсутствия кандидатов. Сама Егорова не стала участвовать в конкурсе и не комментировала причины отказа. Источник «Ведомостей» в судейском сообществе не исключил, что в повторном конкурсе Егорова все-таки примет участие.

Ольга Егорова возглавляет Мосгорсуд с 1999 года, она переизбиралась на эту должность три раза. В 2014 году она была единственным кандидатом в конкурсе.