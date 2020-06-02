РБК: Минэкономразвития предложило выдавать иностранцам вид на жительство в обмен на инвестиции, покупку недвижимости и ценных бумаг

Минэкономразвития утвердило критерии, по которым иностранца можно отнести к инвесторам для получения вида на жительство в России («золотые визы»). С проектом постановления министерства ознакомился РБК, подлинность документа изданию подтвердил федеральный чиновник.

Для потенциальных резидентов предлагается три условия:

инвестиции в зарегистрированные в России организации

бизнес в России

покупка государственных ценных бумаг или недвижимости в России

Собеседник РБК в Минэкономразвития уточнил, что перечень не окончательный, над ним будут работать не дольше чем до января 2021 года.

О каких объемах инвестиций или стоимости недвижимости идет речь, не уточняется. По данным РБК, эти цифры также еще обсуждаются.

О законопроекте Минэкономразвития, который позволяет иностранцам получить вид на жительство в случае покупки недвижимости, в мае писали «Известия».

Выдачу «золотых виз» (вид на жительство в обмен на инвестиции) практикуют в том числе Греция, Испания, Латвия, Португалия, напоминает РБК. Чтобы получить вид на жительство в этих странах, иностранцам нужно купить недвижимость на сумму 250-500 тысяч евро.