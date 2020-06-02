Корреспондент Sputnik заявила, что полицейские возле Белого дома обстреляли ее резиновыми пулями

Корреспондент Sputnik в Вашингтоне Николь Руссел, освещавшая протесты против полицейского насилия у Белого дома, заявила, что полицейские несколько раз выстрелили в нее резиновыми пулями.

Руссел утверждает, что несколько раз сказала полицейским, что работает журналистом, кроме того, у нее была пресс-карта.

РИА Новости распространило видеозапись, на которой, как утверждается, показан момент, когда полицейские выстрелили в журналистку резиновыми пулями. На записи этого не видно.

Руссел отметила, что полицейские, разгонявшие протестующих, также применяли слезоточивый газ и оглушающие гранаты.

Представители полиции пока не комментировали инцидент с Николь Руссел.

С 26 мая в США продолжаются массовые протесты против полицейского насилия. Они начались после смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего после жесткого задержания. Протесты, проходящие более чем в 100 американских городах, часто перерастают в погромы и беспорядки.