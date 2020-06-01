Глава Россельхознадзора подал заявление в полицию о ложном доносе. После того, как его обвинили в вымогательстве полумиллиона долларов

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт подал заявление в ГУ МВД РФ по Москве о клевете и заведомо ложном доносе.

Данкверт просит возбудить уголовное дело по соответствующим статьям в связи с появлением сообщений о том, что он и его заместитель якобы вымогали 500 тысяч долларов у польской компании, сообщила «Интерфаксу» советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано. Заявление подано Данквертом как частным лицом, а не главой Россельхознадзора, подчеркнула она.

О вымогательстве якобы со стороны Данкверта заявил в Генпрокуратуру некий Ярослав Сергеев. Он утверждал, что глава Россельхознадзора и его заместитель требуют у польской компании «Млековита» полмиллиона долларов за допуск ее продукции в Россию.

И Данкверт, и руководство «Млековиты» вымогательство отрицают.