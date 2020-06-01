Белорусского оппозиционера Николая Статкевича арестовали на 15 суток. Накануне были задержаны десятки человек в ходе сбора подписей за противников Лукашенко
Источник: TUT.BY
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В Белоруссии на 15 суток арестован оппозиционный политик Николай Статкевич. Об этом сообщает TUT.BY.
Статкевича арестовали по статье о нарушении правил проведения митингов.
Накануне сразу в нескольких городах Белоруссии проходили пикеты по сбору подписей независимых кандидатов в президенты, Статкевич был задержан по пути на один из них. В общей сложности по всей стране на пикетах, которые не требуют специального согласования, были задержаны более 20 человек.
Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа. Действующий президент Александр Лукашенко будет баллотироваться в шестой раз.