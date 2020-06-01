Белорусского оппозиционера Николая Статкевича арестовали на 15 суток. Накануне были задержаны десятки человек в ходе сбора подписей за противников Лукашенко

В Белоруссии на 15 суток арестован оппозиционный политик Николай Статкевич. Об этом сообщает TUT.BY.

Статкевича арестовали по статье о нарушении правил проведения митингов.

Накануне сразу в нескольких городах Белоруссии проходили пикеты по сбору подписей независимых кандидатов в президенты, Статкевич был задержан по пути на один из них. В общей сложности по всей стране на пикетах, которые не требуют специального согласования, были задержаны более 20 человек.

Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа. Действующий президент Александр Лукашенко будет баллотироваться в шестой раз.