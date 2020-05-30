IKEA возобновит работу трех магазинов в Москве. Число покупателей в них ограничат

В Москве с 3 июня возобновят работу IKEA Теплый Стан, IKEA Ходынское Поле и дизайн-студия IKEA Ботанический сад. Об этом сообщается на сайте IKEA.

Число покупателей, которые смогут одновременно находиться в магазине, ограничат. Компания обещает следить за этим через систему подсчета посетителей.

Прийти в магазин можно будет только в защитной маске и в перчатках.

Клиенты должны будут соблюдать дистанцию не меньше полутора метров, IKEA планирует контролировать это «с помощью маркировки на полу и защитных экранов».

Ресторан, магазин шведских продуктов, игровые зоны в магазинах, открывающихся магазинах пока работать не будут. Остальные магазины IKEA в Москве и магазины в других регионах закрыты «до дальнейшего уведомления».

Как напоминает РБК, в Москве IKEA работала до 26 марта, когда мэр Сергей Собянин объявил о приостановке работы непродовольственных магазинов из-за эпидемии COVID-19.

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