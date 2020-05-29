Правительство РФ включило СМИ в перечень отраслей, пострадавших от эпидемии коронавируса

Премьер-министр Михаил Мишустин расширил список отраслей, признанных пострадавшими от эпидемии коронавируса, добавив туда средства массовой информации.

Включение в список открывает СМИ доступ к программам помощи, разработанным правительством. Помощью смогут воспользоваться издатели книг, газет, журналов, периодики, телекомпании и радиостанции, сетевые издания, информационные агентства, сообщается на сайте правительства. Также в перечень внесена деятельность, связанная с печатанием газет.

Среди мер поддержки, которыми смогут пользоваться российские медиа, — полугодовая отсрочка по уплате всех налогов (кроме НДС), а также арендных платежей за недвижимость, беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплату зарплат, льготные кредиты по ставке 2% на любые цели, мораторий на банкротство, проведение плановых и внеплановых проверок, отсрочка по страховым взносам и прямые субсидии на выплату зарплат (последние два пункта — для предприятий малого и среднего бизнеса).

В России с конца марта по 12 апреля были объявлены нерабочие дни. Продолжали работу лишь предприятия, производящие или продающие товары первой необходимости. В большинстве регионов РФ также действовал режим обязательной самоизоляции. СМИ из списка предприятий, производящих товары первой необходимости, исключили. Некоторые газеты, например, «Ведомости», РБК и «Известия», прекратили выпускать печатные версии. С 1 июня «Известия» и РБК снова планируют выходить в печать, «Ведомости» пока сохранят онлайн-режим.