«Интерфакс» назвал 22 июня датой открытия храма Минобороны

Храм Вооруженных сил РФ в подмосковной Кубинке откроют 22 июня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

22 июня — день начала Великой Отечественной войны в 1941 году. С 1992 года в России это памятная дата, в 1996-м получившая название День памяти и скорби.

Открыть храм Вооруженных сил изначально предполагалось 9-го или 6 мая 2020-го. В апреле из-за эпидемии коронавирусной инфекции открытие перенесли. Источник «Интерфакса» говорил о датах 24 июня или 3 сентября.

Парад Победы 9 мая в 2020 году также перенесли из-за эпидемии. Президент РФ Владимир Путин 26 мая объявил, что парад пройдет 24 июня.