Бывшего начальника московского СИЗО оштрафовали за незаконное ношение наград. Он заявил, что сжег их

Мировой судья судебного участка № 370 в Москве назначил штраф в тысячу рублей бывшему начальнику одного из городских СИЗО Леониду Ногтичу за незаконное ношение формы генерал-майора ФСИН, медали «За отвагу» и ордена «За заслуги перед Отечеством». Решение мирового судьи было вынесено еще в январе 2020 года, на него обратило внимание РИА Новости.

Как следует из текста решения, административное дело против Ногтича было возбуждено из-за того, что он в 2017-2019 годах размещал свои фотографии в форме генерал-майора с наградами в соцсети «Одноклассники». РИА Новости ознакомилось с этими снимками; агентство предполагает, что они сделаны на встрече выпускников в школе, где учился Ногтич.

Сам он заявил, что ушел в отставку в звании полковника, а форму генерал-майора и награды получил в результате розыгрыша. Его бывшие руководители якобы пригласили его на присвоение звания, где вручили форму с медалью «За отвагу» (откуда взялся орден «За заслуги перед Отечеством», не уточняется). Ногтич не понял, что церемония шуточная. Он заявил, что позднее сжег все награды, удостоверения к ним и форму.

Леонид Ногтич возглавлял следственный изолятор в Капотне (тогда — СИЗО № 9 Московской области, сейчас — СИЗО № 7 Москвы). В 2006 году трое заключенных этого изолятора захватили в заложники 15 охранников, в том числе самого Ногтича, и потребовали пересмотра своих дел. Все заложники были освобождены, никто не пострадал. Захватчиков приговорили к лишению свободы на сроки от 14 лет до пожизненного. Ногтич ушел в отставку в 2008 году.