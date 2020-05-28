Генпрокуратуре предложили дать право блокировать сайты за оправдание экстремизма или терроризма
Генпрокуратуру предлагают наделить правом принимать решение о блокировке доступа к онлайн-СМИ или интернет-ресурсам за оправдание или обоснование экстремизма или терроризма.
Соответствующие поправки, сообщает ТАСС, подготовила комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.
Действующая редакция статьи 15.3 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» предполагает, что Генпрокуратура может, в числе прочего, блокировать доступ к сайтам за «осуществление экстремистской деятельности».
Как отмечают авторы инициативы, комиссией установлены многочисленные факты распространения представителями иностранных государств с использованием интернета информации, «содержащей обоснование или оправдание осуществления экстремистской деятельности, включая террористическую деятельность, по соображениям политического, идеологического, религиозного и иного характера с целью деструктивного влияния на социальные и политические институты российского общества».
Предыдущий в статью 15.3 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» внесли поправки, разрешившие Генпрокуратуре блокировать сайты, содержащие информационные материалы «нежелательных организаций», а также сведения, которые позволят обойти блокировки и получить доступ к этим материалам.
В июле 2017 года комиссия по иностранному вмешательству в дела РФ обвиняла в оправдании экстремизма немецкую телерадиокомпанию Deutsche Welle.