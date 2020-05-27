Суд в Элисте прекратил дело против Елены Батуриной по обвинению в клевете

Мировой суд в Элисте прекратил производство по делу о клевете, возбужденное в отношении главы компании Inteco Management Елены Батуриной.

Дело прекратили по предложению Эренцена Манжеева, инициатора уголовного дела, рассказал «Интерфаксу» руководитель пресс-службы Батуриной Геннадий Теребков. В суде подтвердили ТАСС, что частный обвинитель подал заявление об отказе от обвинения.

Манжеев — финансовый управляющий в деле о банкротстве брата Батуриной Виктора Батурина. В иске он утверждал, что Батурина оклеветала его во время суда с братом в Австрии.

Елена Батурина — вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. В рейтинге 200 богатейших бизнесменов России 2020 года, составляемом журналом Forbes, она занимает 72-е место. Издание считает Батурину самой богатой женщиной страны. Ее состояние оценивается в 1,3 миллиарда долларов.