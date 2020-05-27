Qiwi оставит большинство сотрудников на удаленной работе до 1 сентября

Большинство сотрудников QIWI будут работать удаленно как минимум до 1 сентября, сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-релиз компании.

В такой режим работы Qiwi перешла в середине марта.

Вместе с тем, 1 июля в офис смогут выйти те, кто из-за жилищных условий или по другим причинам не может и дальше работать удаленно.

В Qiwi уточнили, что это не больше 10% работников. В офисе они должны будут постоянно находиться в маске и перчатках.

Нормальную работу нескольких тысяч людей в офисе с соблюдением всех требований, установленных на время эпидемии, Qiwi сочла невозможной.

О намерении оставить работников дома до осени 26 мая объявила Mail.ru, пишут «Ведомости». Так же поступил сервис «Авито». В «Яндексе» газете сказали, что компания рассматривает «сценарии постепенного возвращения сотрудников в офис».

Во второй половине мая возвращать людей на рабочие места начал Сбербанк. Пока речь о 30% рядовых работников центрального офиса банка и 70% руководителей.

Официально в госбанке назвали возвращение в офис «сугубо добровольным», источники РБК рассказывали, что оно «добровольно-принудительное».